Corona-Krise : Söder erneut für Lockerungen im Sport

Markus Söder kündigte erneut Lockerungen für den Sport in Bayern an. Foto: Sven Hoppe/dpa

Berlin Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat trotz des Bund-Länder-Beschlusses, an den bisherigen Corona-Regeln festzuhalten, erneut Lockerungen für den Sport in Bayern angekündigt.

„Es ist nicht ganz fair, dass wir in Hamburg in der Elbphilharmonie 2000 Leute haben, und woanders geht das nicht. Dass wir in einigen Fußballstadien 15 000 Leute haben, wir haben Geisterspiele. Also wenn, muss das schon vernünftig gleich sein“, sagte der CSU-Chef in den ARD-Tagesthemen: „Und deswegen werden wir da einiges an Anpassungen machen.“ Konkreter wurde Söder (55) aber nicht. Einheitliche Regeln wären besser, betonte Söder.