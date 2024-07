Tennis Sorgen ums linke Knie - Wie fit ist Zverev in Wimbledon?

Sofort kamen für einen kurzen Moment bei manchem wieder die Bilder hoch, wie er bei den French Open 2022 im Halbfinale gegen Topstar Rafael Nadal umknickte. In Topform riss er sich mehrere Bänder im Fuß und wurde mit einem Rollstuhl vom Platz gefahren. Endet Zverevs Traum vom ersten Grand-Slam-Titel auch in Wimbledon gnadenlos mit einer Verletzung? Gerade in diesem Jahr, in dem Zverev in London so stark begann?