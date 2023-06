Behinderten-Multisport-Event Special Olympics in Berlin sollen Sichtbarkeit erhöhen

Berlin ist vom 17. bis 25. Juni Gastgeber der Special Olympics World Games. An den Spielen der geistig und mehrfach behinderten Menschen nehmen rund 7000 Athleten teil. Dadurch sind die Weltspiele das größte Multisport-Event in Deutschland seit den Olympischen Spielen 1972 in München. Dusel selbst spricht von Menschen mit Lernbeeinträchtigung. Eine Fachveranstaltung habe ergeben, „dass der Begriff 'geistige Behinderung' nicht mehr zeitgemäß ist, denn er wird als abwertend empfunden und baut Hürden auf.“ Diesen Einwand nehme er ernst.