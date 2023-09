Sportministerkonferenz Spitzensportreform: Feinkonzept verabschiedet

„Der deutsche Leistungssport kann seinen Anspruch, in der Weltspitze konkurrenzfähig zu sein, derzeit ganz überwiegend nicht einlösen“, hieß es in dem Beschluss auf einer Konferenz in Herzogenaurach. Die negativen Entwicklungen bei internationalen Wettkämpfen setzten sich trotz „einzelner Lichtblicke wie dem Gewinn der Basketball-Weltmeisterschaft“ fort. Die Förderstrukturen im Spitzensport seien deshalb „grundlegend veränderungsbedürftig“.