Eiskunstlauf : Sportgerichtshof Cas urteilt über Dopingfall Walijewa

Frankfurt/Main Die Warterei hat ein absehbares Ende: Den Dopingfall der Eiskunstläuferin Kamila Walijewa hat der Sportgerichtshof Cas übernommen. Die Weltagentur Wada fordert eine vierjährige Sperre.

Wada will vierjährige Sperre

Juristisch höchst kompliziert

Kein allzu großer Optimismus

Ihrer Beliebtheit tut das aber keinen Abbruch - im Gegenteil. Denn dass das gefeierte Wunderkind in Wirklichkeit unschuldig ist, davon sind in der Heimat viele überzeugt. „Ich bin nicht mit allen Nuancen vertraut, aber Walijewa ist sauber“, erklärte kürzlich die frühere Startrainerin Tatjana Tarassowa. „Anders kann es nicht sein.“

Bei der Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft in Montpellier im März durfte Walijewa wie alle russischen Läufer in Folge des Krieges gegen die Ukraine nicht an den Start gehen. Ende Oktober stand die Vierfachspringerin bei einem nationalen Wettbewerb in Moskau wieder auf dem Eis. Fragen nach ihrem Dopingfall waren Tabu. „Es war doch klar, dass ich zu diesem Thema nichts sagen würde“, sagte Walijewa patzig und betonte vielmehr: „Es ist cool, dass ich wieder zurück auf dem Eis bin. Ich war wieder voller Adrenalin, das war ein gutes Gefühl.“