Sportlerwahl Das sind die Besten in der Welt des deutschen Sports 2023

Barren-Weltmeister Lukas Dauser, die Biathlon-Überfliegerin Denise Herrmann-Wick und die deutschen Basketballer, die im September mit dem Gewinn des WM-Titels für eine der größten Überraschungen in der deutschen Sportgeschichte gesorgt haben, sind die „Sportler des Jahres 2023.“ In der zum 77. Mal von der Internationalen Sportkorrespondenz (ISK) veranstalteten Gala, die am Sonntagabend vom Medienpartner ZDF zeitversetzt präsentiert wurde, wurde das Trio in der erstmals nach einem neuen Modus vorgenommenen Ehrung im Kurhaus von Baden-Baden gefeiert.