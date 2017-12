Sportstars feiern Comeback von Woods - „Tiger is back“

Golfstar Tiger Woods hat bei seinem mit Spannung erwarteten Comeback eine passable Startrunde hingelegt. Bei der Hero World Challenge auf den Bahamas, seinem eigenen Turnier, kam der Kalifornier am Donnerstag in einem hochkarätigen Feld von 18 Profis auf den geteilten achten Platz. dpa

Die Sportwelt hat das lang erwartete Comeback von Golfstar Tiger Woods gefeiert. „So aufgeregt, Tiger Woods wieder da draußen zu sehen“, twitterte Schwimm-Olympiasieger Michael Phelps.

Der Basketball-Star und passionierte Hobby-Golfer Stephen Curry vom NBA-Club Golden State Warriors freute sich ebenfalls bei Twitter: „Das Warten hat ein Ende. Das Warten hat ein Ende“, schrieb er. Und FC-Bayern-Stürmer Robert Lewandowski postete einfach: „Tiger is back“.

Woods hatte bei der Hero World Challenge auf den Bahamas nach zehn Monaten Pause eine gute Startrunde gespielt. Der 41 Jahre alte Kalifornier benötigte für die 18 Löcher 69 Schläge und liegt nach der ersten Runde auf dem geteilten achten Platz. Der Engländer Tommy Fleetwood führt nach der Auftaktrunde im Albany Golf Club mit 66 Schlägen.

„Für mich war das großartig, ich habe ja so lange nicht mehr gespielt und hatte echt Spaß. Es war schön das Adrenalin zu spüren“, sagte Woods. „Ich wusste nicht, was ich noch so drauf habe. Ich habe viele Löcher zu Hause gespielt. Aber bei einem Turnier ist das was anderes.“

Der 14-malige Major-Champion wird derzeit nur noch an Position 1199 der Weltrangliste geführt. 683 Wochen lang war Woods die Nummer eins. Vor genau zwölf Monaten versuchte Woods nach einer Rücken-OP und 15-monatiger Pause an gleicher Stelle schon einmal das Comeback. Im Februar musste er dann bei der Dubai Desert Classic nach der Auftaktrunde aufgrund starker Rückenschmerzen aufgeben. Es folgte im April der vierte Eingriff am lädierten Rücken.