National Football League St. Brown schreibt mit Touchdown-Pass NFL-Geschichte

Highlight des Abends im Ford Field in Detroit war aber klar die Szene aus dem dritten Viertel. Quarterback Goff übergab den Football an St. Brown, der den Ball kurz darauf quer über das Spielfeld zu seinem Spielmacher passte. St. Brown hatte zuvor weder in der NFL noch als Spieler am College einen Wurfversuch unternommen, berichtete der übertragende Sender ESPN.