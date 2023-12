American Football St. Brown verbessert deutschen Touchdown-Rekord in der NFL

Für die Lions endet absehbar die drittlängste Durststrecke der NFL, seit 2016 war Detroit nicht mehr in den Playoffs dabei. Großen Anteil am Aufschwung hat St. Brown. Wie gut die Ausgangslage in den Playoffs sein wird, hängt davon ab, ob die Lions Rang eins in der NFC North verteidigen können. Nach zuletzt zwei Niederlagen aus drei Spielen war der Vorsprung geschmolzen. „Die Situation war nicht so gut. Aber wir wussten, dass wir eine gute Mannschaft sind und haben an uns geglaubt“, sagte St. Brown.