Biathlon-WM Staffel-Bronze für DSV-Frauen - Männer Vierte

Die Männer verpassten zum dritten Mal nacheinander bei einer WM die Medaillenränge. In der Loipe fehlten beim Sieg von Schweden mehr als zweieinhalb Minuten auf die favorisierten Norweger, die den zweiten Platz belegten und am schnellsten in der Loipe waren. Und am Schießstand patzte Johannes Kühn, der einmal in die Strafrunde musste.