Star-Quarterback Brady will sechste Krönung im Super Bowl

Football-Superstar Tom Brady steht vor der Krönung seiner beispiellosen Karriere. Im Super Bowl gegen die Philadelphia Eagles will der Quarterback der New England Patriots am Montag (0.30 Uhr) den sechsten Triumph - so oft hat noch kein Spieler den NFL-Titel gewonnen. Von Florian Lütticke, dpa