Radsport Starker Giro-Auftakt: Schachmann und die Mission Etappensieg

Am Samstag hatte Schachmann wohltemperiert 16 Kilometer vor dem Ziel in der norditalienischen Stadt Turin attackiert und sich in einer aussichtsreichen Gruppe positioniert. Daneben Pogacar, der in diesem Jahr das seltene Double aus Giro- und Tour-de-France-Sieg einfahren will. „Wir haben versucht, die Etappe zu kontrollieren, aber leider war es nicht unser Tag“, sagte der Slowene.