Eishockey Starker WM-Auftakt: DEB-Auswahl ringt Slowakei nieder

Die deutsche Offensive wirbelte weiter: Münchens Ehliz scheiterte an Skorvanek (4. Minute), Kälble traf nach Peterka-Zuspiel den Pfosten (6.). Die in der Vorbereitung so anfällige Defensive wirkte gefestigter. Grubauer musste in den ersten 20 Minuten selten eingreifen, stand dafür aber später oft im Mittelpunkt. Auch im zweiten Drittel startete die DEB-Auswahl furios, hatte aber zunächst noch Pech: Ein Schuss von Pföderl landetet am Außennetz.