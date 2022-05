105. Italien-Rundfahrt : Stolzer Hindley mit historischen Giro-Triumph in Verona

Stolzer Hindley mit historischen Giro-Triumph in Verona

Großer Coup in Verona: Jai Hindley gewann als erster Australier den Giro d'Italia. Foto: Massimo Paolone/LaPresse/AP/dpa

Verona Zwei Jahre nach seinem knapp verpassten Coup macht es Radprofi Jai Hindley besser und gewinnt als erster Australier den Giro d'Italia. Auch für das deutsche Bora-hansgrohe ist der Sieg besonders.

Seinen außergewöhnlichen Erfolg feierte Jai Hindley in besonderer Gesellschaft.

Rechtzeitig zu seinem großen Coup beim 105. Giro d'Italia flogen die Eltern des 26 Jahre alten australischen Radprofis aus der Heimat nach Italien, um in Verona den ersten Gesamtsieg bei einer Italien-Rundfahrt eines Fahrers aus Down Under zu bejubeln.