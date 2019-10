Bundesliga-Rekord : „Stolzer“ Lewandowski trifft auch am 9. Spieltag

„Stolzer“ Lewandowski trifft auch am 9. Spieltag

München Torjäger Robert Lewandowski vom FC Bayern München ist der erste Spieler in 57 Jahren Fußball-Bundesliga, der an den ersten neun Spieltagen einer Saison jeweils getroffen hat.

Der Mittelstürmer war in der 53. Spielminute zum Zwischenstand von 2:0 erfolgreich. „Ich bin stolz“, äußerte der 31-Jährige nach dem Spiel. „Ich freue mich, dass ich wieder ein Tor geschossen habe.“ Er habe während des Spiels nicht zu viel an den Rekord gedacht.

Lewandowski hatte vor einer Woche die Bundesliga-Bestmarke von Pierre-Emerick Aubameyang egalisiert. Der Angreifer aus Gabun, der inzwischen in England für den FC Arsenal spielt, hatte in der Saison 2015/16 an den ersten acht Spieltagen für Borussia Dortmund jeweils getroffen.