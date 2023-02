Ski alpin : Straßer bei WM-Generalprobe Sechster - Zenhäusern siegt

Chamonix Skirennfahrer Linus Straßer hat eine ordentliche Generalprobe für die alpine WM in Frankreich hingelegt.

„Cooles Rennen, schönes Wetter, Wahnsinns-Piste“, sagte Straßer der ARD. Nachdem er beim vorangegangenen Slalom in Schladming früh eingefädelt hatte, fuhr der 30-Jährige im ersten Lauf diesmal mit etwas weniger Risiko. „Im zweiten habe ich es mit mehr Angriff probiert, was mir grundsätzlich ganz gut gelungen ist“, erklärte er. „Ich bin voll dabei und freue mich auf die WM.“ Die Titelkämpfe in Courchevel und Méribel beginnen am Montag.