Freiburg besiegt Frankfurt : Streich scherzt nach Abrahams Rempler - DFB-Ermittlungen?

Freiburg Beim 1:0 des SC Freiburg gegen Frankfurt herrschte kurz vor Schluss Chaos auf dem Platz. Nachdem Eintracht-Verteidiger Abraham Freiburgs Trainer Streich abgeräumt hatte, wurde es hitzig. Hinterher schien alles wieder gut. Dennoch wird es Konsequenzen geben.

„Zum Schluss ist es ein bissl hektisch geworden“, sagte Frankfurts Trainer Adi Hütter mit seinem österreichischen Akzent. Der Christian habe „die Füße unter dem Boden verloren“, kommentierte Hütter mit einem Schmunzeln. Etwas später postete die Eintracht in den sozialen Netzwerken auch noch eine öffentliche Entschuldigung Abrahams. Der Sport-Club twitterte zudem ein Bild von Abraham und Grifo, die sich lachend die Hand geben. Alles gut also?

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) jedenfalls dürfte sich Abrahams Rempler und die anschließende Rudelbildung am Montag nochmal anschauen. Schließlich muss der DFB darüber entscheiden, wie lange Abraham und Grifo nach ihren Roten Karten nun gesperrt werden. Der höchste DFB-Vertreter war am Sonntagabend bereits in Freiburg gewesen: DFB-Präsident Fritz Keller hatte seinen Ex-Club besucht und sich im Anschluss an die hitzige Schlussphase auch in den Katakomben des Stadions aufgehalten. Da hatten sich die Gemüter aber dann schon wieder beruhigt.