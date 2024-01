Tennis Struff bei Australian Open in Runde zwei

Melbourne · Jan-Lennard Struff muss in Melbourne Schwerstarbeit verrichten. Doch am Ende kämpft sich die deutsche Nummer zwei in die nächste Runde.

15.01.2024 , 14:40 Uhr

Kämpfte sich nach fünf Sätzen in die zweite Runde: Jan-Lennard Struff. Foto: Alessandra Tarantino/AP

Jan-Lennard Struff hat bei den Australian Open als erster Deutscher bei den Herren die zweite Runde erreicht. Der 33 Jahre alte Warsteiner gewann in Melbourne nach hartem Kampf gegen den Australier Rinky Hijikata mit 3:6, 6:3, 6:2, 6:7 (2:7), 7:6 (10:8). Struff verwandelte nach 3:58 Stunden seinen zweiten Matchball. Der Tennis-Profi bekommt es jetzt mit dem Serben Miomir Kecmanovic zu tun. Zuvor hatten Daniel Altmaier, Yannick Hanfmann und Maximilian Marterer ihre Erstrunden-Partien verloren. Alexander Zverev bestreitet seine Auftakt-Begegnung an diesem Dienstag (9.00 Uhr/Eurosport) gegen Dominik Koepfer. © dpa-infocom, dpa:240115-99-619170/2

(dpa)