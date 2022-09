Davis Cup : Struff bringt deutsches Team gegen Belgien in Führung

Struff bringt deutsches Team gegen Belgien in Führung

Hat das Auftakt-Match gegen Belgien gewonnen: Jan-Lennard Struff ist in Aktion. Foto: Frank Molter/dpa

Hamburg Das deutsche Davis-Cup-Team benötigt nur noch einen Sieg für die Teilnahme am Finalturnier. Jan-Lennard Struff gewann in Hamburg sein Auftaktmatch gegen den Belgier Zizou Bergs 6:4, 7:6 (11:9).

Bezwingt Oscar Otte in der zweiten Partie Belgiens Top-Star David Goffin, sind Deutschland und Australien nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze der Gruppe C zu verdrängen. Das Finalturnier der besten acht Mannschaft findet Ende November in Malaga statt.