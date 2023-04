Tennis Struff erreicht zweite Runde bei Masters von Monte Carlo

In seinem Auftaktmatch wehrte Struff beim Stand von 5:3 im zweiten Satz noch einen Breakball seines 35 Jahre alten Kontrahenten ab und sicherte sich mit dem dritten Matchball per Ass den Sieg. In der Weltrangliste war Struff vergangenes Jahr zwischenzeitlich bis auf Rang 168 abgerutscht, hat sich inzwischen aber wieder bis auf Position 100 nach oben geschoben.