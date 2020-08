Verlegtes Cincinnati-Turnier : Struff in New York eine Runde weiter - Siegemund raus

Struff in New York eine Runde weiter - Siegemund raus

New York Jan-Lennard Struff hat das Achtelfinale bei dem von Cincinnati nach New York verlegten Tennisturnier erreicht. Der 30-Jährige aus Warstein kam gegen den jungen und höher eingeschätzten Kanadier Denis Shapovalov zu einem 7:6 (7:4), 3:6, 6:4.

Laura Siegemund ist indes in der zweiten Runde des WTA-Turniers ausgeschieden. Die 32-Jährige aus Metzingen verlor gegen die Russin Vera Swonarewa mit 1:6, 1:6. Als einzige Deutsche hatte sich die Nummer 67 der WTA-Rangliste über die Qualifikation einen Platz im Hauptfeld für das Turnier erkämpft, das als Generalprobe für die am 31. August an selber Stelle beginnenden US Open gilt.