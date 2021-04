ATP-Turnier in München : Struff legt vor: Jetzt winkt das Halbfinale gegen Zverev

ATP-Turnier in München

München Jan-Lennard Struff hat beim Tennisturnier in München nach einer Energieleistung als erster Akteur das Halbfinale erreicht.

Der Davis-Cup-Spieler aus Warstein besiegte den an Nummer vier gesetzten Serben Filip Krajinovic nach exakt drei Stunden und einem wechselhaften Spielverlauf mit 6:4, 4:6, 7:6 (7:3). Der 31-jährige Struff steht bei den BMW Open nach 2014 zum zweiten Mal im Halbfinale, in dem er am Samstag auf Alexander Zverev treffen könnte. Deutschlands Nummer eins musste anschließend gegen den Qualifikanten Ilja Iwaschka antreten.