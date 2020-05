Wertschätzung : Sturm vermisst Anerkennung für Draisaitls Leistung

Los Angeles Der ehemalige Eishockey-Nationaltrainer Marco Sturm vermisst in der Heimat die Wertschätzung für Deutschlands besten Profi.

„Man muss sich das doch mal vorstellen: In seinen jungen Jahren ist Leon Draisaitl bereits einer der besten Eishockey-Spieler - wenn nicht sogar der beste - auf dieser Welt“, sagte der Co-Trainer vom NHL-Club Los Angeles Kings der „Augsburger Allgemeine“. „Grundsätzlich finde ich es extrem schade, dass das, was Leon hier in der NHL leistet, in Deutschland gar nicht richtig wahrgenommen wird.“