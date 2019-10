Nach Kreuzbandriss : Süle-Aus trifft auch Löw: Umdenken bei Hummels für EM?

München Niklas Süle reagierte nach der bitteren Diagnose der Ärzte kämpferisch. „Wer es einmal schafft, schafft es jedes Mal wieder!!!“, lautete die kurze Botschaft des Fußball-Nationalspielers, die der 24-Jährige am Sonntag verbreitete.

„Das ist eine ganz bittere Nachricht“, äußerte der Bundestrainer in einer DFB-Mitteilung. Die Genesungswünsche im Namen „aller“ beim Nationalteam verband Löw am Sonntag mit einer klaren Einschätzung der Lage: „Sein Ausfall ist auch für uns schmerzlich und beeinträchtigt die Entwicklung unserer im Umbruch befindlichen jungen Mannschaft.“

Niko Kovac hatte seine bösen Vorahnungen direkt nach dem 2:2 in Augsburg artikuliert. Den Bayern-Coach trieb am Samstagabend in Augsburg eher die Sorge um, inwieweit über das Kreuzband hinaus „noch andere Bereiche im Knie in Mitleidenschaft gezogen worden sind“. Ein Totalschaden im linken Knie musste im ärztlichen Bulletin des FC Bayern am Sonntag zumindest nicht bestätigt werden. Die Diagnose war aber schlimm genug: Kreuzbandriss und sofortige Operation.