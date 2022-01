Weltcup in Titisee-Neustadt : „Super Tag“ für Skispringer: Geiger siegt im Schwarzwald

Titisee-Neustadt Knapp zwei Wochen vor den Olympischen Spielen setzen Karl Geiger und Markus Eisenbichler sportliche Ausrufezeichen. In Titisee-Neustadt dürfen sich die beiden Skispringer über Podestplätze freuen.

Horngacher kündigte an, sich noch am Samstagabend mit seinen Trainerkollegen zusammenzusetzen und über die verbliebenen zwei Plätze für die Winterspiele (4. bis 20. Februar) zu entscheiden. „Wir nehmen uns in Ruhe Zeit dafür, werden alle Dinge durchbesprechen“, sagte er. Wer dabei ist, soll am Sonntag kommuniziert werden.