American Football Swift feiert mit Chiefs: Ein Sieg bis zum Super Bowl

Taylor Swift staunte mit weit aufgerissenem Mund, unweit des Pop-Superstars zog der Bruder ihres Freundes in eisiger Kälte blank: Super-Bowl-Sieger Kansas City Chiefs nimmt in der besten Football-Liga der Welt Kurs auf die nächste Krönung und hat mit dem Einzug ins Halbfinale für denkwürdige Szenen gesorgt. Die in Deutschland bekannten Gesichter um Patrick Mahomes und Travis Kelce dürfen mal wieder vom Triumph in der NFL träumen.