Vierschanzentournee : „System überladen“: Geiger braucht nach Patzer Abstand

Innsbruck Mit dem Sieg bei der Vierschanzentournee wird es für die deutschen Skispringer wohl wieder nichts. Entsprechend enttäuscht ist der größte Hoffnungsträger. Chefcoach Stefan Horngacher hofft, dass sich die langfristigen Auswirkungen in Grenzen halten.

Geiger will nach bewegten Wochen den Ruhetag vor dem großen Tournee-Finale in Bischofshofen am 6. Januar (16.45 Uhr/ZDF und Eurosport) auch wirklich als solchen nutzen und das Skispringen mal Skispringen sein lassen. „Ich werde ein bisschen Abstand zum Sport suchen“, kündigte der 27-Jährige im Teamhotel in Lans bei Innsbruck an. „Irgendwann ist auch das System mal überladen.“