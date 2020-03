Coronavirus-Pandemie : Task Force für die Olympia-Verlegung nimmt Arbeit auf

Tokio Zu beneiden ist die am Donnerstag gegründete „Tokio 2020 Neustart Task Force“ nicht. Sie soll die Verlegung der Olympischen Spiele in Tokio auf das nächste Jahr organisieren. OK-Präsident Yoshiro Mori spricht von einer „noch nie da gewesene Herausforderung“.

Die in sieben Jahren vorbereiteten Olympischen Spiele in Tokio muss er nach der Verlegung des größten Sportereignisses auf dem Globus in wenigen Monaten mit einer neu gegründeten Task Force noch einmal organisieren. „Von nun an stellen wir uns einer noch nie da gewesenen Herausforderung“, sagte der 82 Jahre alte Präsident des Organisationskomitees am Donnerstag. Rund 30 Mitglieder sind in seiner Arbeitsgruppe mit dem offiziellen Namen „Tokio 2020 Neustart Task Force“.