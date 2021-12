Rennen in Innsbruck-Igls : Taubitz und Ludwig dominieren - Fest mit Bratwurst

Innsbruck/Igls Gute Bilanz für das deutsche Rodelteam nach dem letzten Weltcup des Jahres: Siege für Julia Taubitz und Johannes Ludwig, die Doppelsitzer Eggert/Benecken gewinnen das Sprintrennen in Innsbruck.

„Letzte Woche haben die Ösis bei uns in Altenberg so stark gewonnen, da mussten wir heute irgendwie gegenhalten“, sagte die 25 Jahre alte Rodel-Weltmeisterin, die ihre gute Form in der olympischen Saison auch im Eiskanal von Innsbruck-Igls unter Beweis stellte und ihre derzeit stärkste Konkurrentin Madeleine Egle in Schach hielt. Auch die deutschen Konkurrentinnen Natalie Geisenberger auf Rang drei und Anna Berreiter als Vierte blieben auf Distanz. Nur im Sprintrennen drehte die Österreicherin Egle den Spieß um und gewann vor Taubitz, die aber weiterhin in der Weltcupgesamtwertung führt.