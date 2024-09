Teamwettbewerb Tennis-Herren erreichen Davis-Cup-Finals

Die Qualifikation des deutschen Davis-Cup-Teams für die Finalrunde in Malaga ist perfekt. Nach zwei Siegen in den ersten zwei Gruppenduellen profitierten die spielfreien Tennis-Herren vom 6:4, 6:3-Sieg des Amerikaners Mackenzie McDonald gegen den Slowaken Lukas Klein. Dadurch ist dem bislang punktverlustfreien deutschen Team vor dem Gruppenabschluss am Samstag (8.00 Uhr MESZ/DF1/DAZN und TennisChannel) gegen die USA der zweite Platz und damit das Erreichen der Endrunde nicht mehr zu nehmen.