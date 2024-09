Teamwettbewerb Tennis-Herren schaffen riesigen Schritt zu Davis-Cup-Finals

Schon beim 3:0 gegen die Slowakei am Dienstag hatte der Gesamterfolg vor dem abschließenden Doppel der US-Open-Finalisten Tim Pütz und Kevin Krawietz festgestanden. Chile war auf dem Papier die am stärksten besetzte Auswahl der Gruppe. Die Südamerikaner verloren aber ihren Auftakt gegen die USA und traten im Einzel gegen die Deutschen ohne Top-30-Spieler Nicolas Jarry und den früheren Top-20-Profi Cristian Garin an.