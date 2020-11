ATP Finals : Tennis-Krimi gegen Djokovic: Thiem im Endspiel

London Dominic Thiem hätte das Halbfinale der ATP Finals eigentlich schon im zweiten Satz gewinnen können, vergab aber mehrere Matchbälle. Im entscheidenden Tiebreak sprach dann viel für den serbischen Topstar Novak Djokovic. Doch es kam anders.

„Er hat nach 0:4 alles richtig gemacht, er hat großartig gespielt“, sagte Djokovic, der am Freitag im entscheidenden Gruppenspiel das Turnier für den Hamburger Alexander Zverev beendet hatte. Thiem, der nach der Coronavirus-Pause in New York seinen ersten Grand-Slam-Titel gefeiert hatte, trifft nun am Sonntag auf den Sieger des zweiten Halbfinals zwischen dem Russen Daniil Medwedew und dem spanischen French-Open-Sieger Rafael Nadal.