ATP-Turnier Tennis-Profi Altmaier in Auckland im Viertelfinale

Der 25-Jährige aus Kempen setzte sich überraschend mit 7:6 (11:9), 7:5 gegen den an Nummer vier gesetzten Kanadier Felix Auger-Aliassime durch. Wenige Tage vor dem Start der Australian Open präsentierte sich der Davis-Cup-Spieler in starker Form und trifft nun im Viertelfinale auf den Franzosen Arthur Fils. Das Turnier in Neuseeland dient wie die anderen Tennis-Veranstaltungen in dieser Woche der Vorbereitung auf die Australian Open, die am Sonntag starten.