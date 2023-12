United Cup Tennis-Star Kerber verliert erstes Match nach Babypause

Kerber hatte vor anderthalb Jahren ihre bislang letzte Partie bestritten, Ende Februar brachte sie Tochter Liana zur Welt. Beim Team-Wettbewerb spielt sie für Deutschland unter anderem an der Seite von Olympiasieger Alexander Zverev und bereitet sich dabei auf die in zwei Wochen beginnenden Australian Open in Melbourne, dem ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres, vor.