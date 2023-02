Davis Cup : Treffen der Superstars in Trier: So sehr freut sich Olympiasieger Alexander Zverev auf Boris Becker

Treffen der Superstars in Trier: So sehr freut sich Olympiasieger Alexander Zverev auf Boris Becker

Berlin Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hofft auf eine Rückkehr von Boris Becker ins deutsche Tennis. Seine Expertise könne man immer gebrauchen, sagt Zverev vor dem Treffen mit der Tennislegende in Trier.

Becker zu Gast beim Davis Cup

Kontakt hatte Zverev mit Becker nach dessen Haftentlassung außer in einer TV-Schalte noch nicht. „Wir waren beide viel unterwegs in den letzten Wochen, aber wir werden uns in Trier mal hinsetzen. Wir sind sehr eng miteinander und ich freue mich, dass er kommt“, sagte der 25-Jährige, der mit dem deutschen Davis-Cup-Team in Trier am Freitag und Samstag die Qualifikationsbegegnung gegen die Schweiz bestreitet. Für die ganze Mannschaft sei es schön, dass Becker (55) dabei sei.