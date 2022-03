Davis Cup : Tennis-Weiterkommen mit Wermutstropfen - Zverev sauer

Rio de Janeiro Eigentlich hatte Alexander Zverev allen Grund zur Freude. Mit zwei Siegen führte er das deutsche Davis-Cup-Team in die Gruppenphase. Dennoch war der Olympiasieger sauer.

Zuvor hatte der Tennis-Olympiasieger trotz seines Erfolges im Spitzeneinzel gegen den Brasilianer Thiago Monteiro so schnell es ging die Arena im Olympia Park von Rio de Janeiro verlassen und den Einzug in die Gruppenphase des Davis Cups nicht einmal mit Teamchef Michael Kohlmann oder seinen Mannschaftskollegen gefeiert. Ein wieder einmal rätselhafter Auftritt der deutschen Nummer eins, für den diese aber eine Erklärung hatte.

Erinnerungen an Acapulco

Eineinhalb Wochen nach seinem Ausraster beim ATP-Turnier in Acapulco holten ihn auch die Geschehnisse von Mexiko wieder ein. „Hier ist Acapulco“, riefen einige Fans in Anspielung an seine Disqualifikation in der vergangenen Woche ab Mitte des zweiten Satzes. In Acapulco hatte Zverev nach einem verlorenen Doppel mehrmals mit dem Tennisschläger gegen den Schiedsrichterstuhl geschlagen und den Referee dabei fast am Fuß getroffen. Zverev wurde daraufhin vom Turnier ausgeschlossen und mit einer Geldstrafe belegt. Zudem ermittelt die Herrenorganisation ATP noch gegen ihn. Ausgang offen.