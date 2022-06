Sieg gegen Shapovalov : Tennisprofi Otte überrascht in Stuttgart

Tennisprofi Otte überrascht in Stuttgart

Tennisprofi Oscar Otte steht in Stuttgart im Viertelfinale. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Stuttgart Der Kölner Tennisprofi Oscar Otte hat beim ATP-Turnier in Stuttgart für eine Überraschung gesorgt und das Viertelfinale erreicht.

Der 28-Jährige besiegte den an Position vier gesetzten Kanadier Denis Shapovalov mit 7:6 (8:6), 7:6 (7:4). In der Runde der letzten Acht des mit 769.645 Euro dotierten Rasenevents trifft Otte am Freitag auf den Franzosen Benjamin Bonzi.