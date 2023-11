World Series Texas Rangers holen Titel in der Major League Baseball

Für die Rangers ist es der erste Titel in der 63-jährigen Geschichte der 1961 als Washington Senators gegründeten Franchise. Seither spielte das Team in fünf Stadien, hatte etwa zwei Dutzend Trainer und trat nach Berechnungen von US-Medien zu 10.033 Spielen an, bis sich die Spieler erstmals Champions nennen dürfen. 2011 war das Team schon nah dran und brauchte in der World Series gegen die St. Louis Cardinals gleich zweimal nur einen weiteren Strike, verlor aber dennoch.