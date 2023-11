Basketball Theis holt mit Clippers vierten Sieg im fünften Spiel

Theis verbuchte dabei in 16 Minuten von der Bank fünf Punkte, drei Rebounds und einen Block. Seit der 31-Jährige aus Salzgitter von den Indiana Pacers nach Los Angeles gewechselt ist, haben die Clippers nur ein Spiel verloren. Vor seinem Debüt am 17. November waren es sechs Niederlagen in Serie für das Team um die Stars James Harden, Kawhi Leonard, Paul George und Russell Westbrook.