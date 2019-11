ATP Finals : Thiem stoppt Traum von der Titelverteidigung: Zverev raus

Scheiterte im Halbfinale an Dominic Thiem: Alexander Zverev in Aktion. Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/dpa.

London 2018 holte Alexander Zverev in London die bislang wichtigste Trophäe seiner Laufbahn. In diesem Jahr hat er die Chance zur erfolgreichen Titelverteidigung verpasst. Roger Federer verlor das Generationen-Duell und schied ebenfalls im Halbfinale aus.

Der 22 Jahre alte Hamburger scheiterte am Samstag im Halbfinale mit einem 5:7, 3:6 am zweimaligen French-Open-Finalisten aus Österreich. Im Kampf um den Titel trifft Thiem am Sonntag (19.00 Uhr/Sky) auf den Griechen Stefanos Tsitsipas. Der 21-Jährige setzte sich im Halbfinale gegen den Schweizer Roger Federer durch. Vor einem Jahr hatte Zverev im Endspiel gegen Novak Djokovic gewonnen und den größten Titel seiner Karriere gefeiert.