Golf : Tiger Woods feiert erfolgreiche Rückkehr auf Tour

Los Angeles Tiger Woods hat bei seiner Rückkehr auf die US-Tour die Golf-Fans mit einer guten Leistung schnell wieder für sich gewonnen.

„Ich habe nicht so oft nach oben geschaut“, sagte Woods über die Anfeuerungsrufe der Fans, die zu Beginn seinen Namen skandiert hatten. „Ich habe den ganzen Tag versucht, mich zu beruhigen und herauszufinden, was zum Teufel ich hier draußen mache.“ Zuletzt hatte der 15-malige Major-Champion vor sieben Monaten bei den British Open in St. Andrews an einem Turnier der Profi-Tour PGA teilgenommen.