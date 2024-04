Golf Tiger Woods will sechsten Masters-Sieg

„Es tut jeden Tag weh. An manchen Tagen fühle ich mich wirklich gut, an manchen nicht so“, sagte Woods zu seinem Gesundheitszustand. Im letzten Jahr war „mein Körper war noch nicht bereit“. Nun ist der 82-malige PGA-Turnier-Sieger optimistischer. „Ich liebe Golf. Der Knöchel ist fein.“ Seit seinem ersten Sieg 1997 hat Woods kein einziges Mal den Cut beim Masters im US-Bundesstaat Georgia verpasst. Sollte er es auch dieses Jahr und damit zum 24. Mal in Serie schaffen, die beiden Runden am Wochenende zu erreichen, würde er alleine den Rekord halten.