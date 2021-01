Australian-Open-Boss : Tiley verteidigt Quarantäne-Privilegien für Djokovic&Co.

Darf seine Corona-Quarantäne in Adelaide statt in Melbourne verbringen: Novak Djokovic. Foto: Morgan Sette/AAP/dpa

Melbourne Australian-Open-Turnierdirektor Craig Tiley hat die Privilegien für die Stars im Vorfeld des ersten Grand-Slam-Turniers der Tennis-Saison verteidigt.

Tiley bezog sich auf die Spitzenprofis wie Novak Djokovic, Rafael Nadal, Naomi Osaka oder Serena Williams, die anders als der übrige Tennis-Tross ihre wegen Corona vorgeschriebene 14-Tage-Quarantäne nicht in Melbourne, sondern in Adelaide verbringen dürfen. Die Hotelzimmer dort haben unter anderem einen Balkon, anders als die drei Hotels in Melbourne.