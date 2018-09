später lesen US Open Titelverteidiger Nadal ringt Thiem in Nachtschicht nieder FOTO: Adam Hunger FOTO: Adam Hunger Teilen

Twittern

Teilen



In einer spektakulären Nachtschicht hat Titelverteidiger Rafael Nadal bei den US Open den Österreicher Dominic Thiem niedergerungen und ist in das Halbfinale eingezogen. Von Robert Semmler, dpa