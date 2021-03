Weltcup in Slowenien : Top-Finale für deutsche Flieger: Geiger siegt doppelt

Weltcup in Slowenien

War in Planica gleich doppelt erfolgreich: Karl Geiger. Foto: Uncredited/AP/dpa

Planica Beim Saisonabschluss präsentieren sich die deutschen Skispringer noch einmal richtig stark. Vor allem Karl Geiger zeigt sein ganzes Können.

Mit einer grandiosen Flugshow und Geigers Sieg haben die Skispringer ein turbulentes Final-Wochenende in einem ganz speziellen Winter beendet.

„Es war von uns beiden eine super Saison, wir sind sehr glücklich“, sagte Geiger Arm in Arm mit Kumpel Eisenbichler, der trotz eines lädierten Knies Rang drei in Planica belegte. Zuvor hatte er unter Schmerzen seinen Teil zum ersten deutschen Teamsieg im Skiflug-Weltcup seit 21 Jahren beigetragen.

Überschattet wurde das gesamte Wochenende von Tandes schlimmem Sturz. Der 27-Jährige war am Donnerstag heftig auf den Hang aufgeschlagen und musste ins künstliche Koma versetzt werden. „Die Situation bei Daniel ist stabil“, erklärte die Teamärztin der norwegischen Skispringer, Guri Ranum Ekås. Der Aufwachprozess habe am Samstag begonnen, sei aber ein zeitaufwendiger Prozess, teilte der norwegische Skiverband am Sonntag mit. Beim Mannschafts-Olympiasieger von 2018 wurden bislang ein Schlüsselbeinbruch und eine leichte Punktierung der Lunge diagnostiziert.