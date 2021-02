Australian Open : Topfavoritin Williams im Viertelfinale - Aus für Thiem

Melbourne Serena Williams bleibt in Melbourne auf Kurs. Im Achtelfinale muss sich die große Favoritin aber gewaltig strecken, um ein Aus zu verhindern. Dem US-Open-Champion Dominic Thiem gelingt das nicht. Für ihn sind die Australian Open beendet.

Die Botschaft auf ihrem T-Shirt war eindeutig. „Unstoppable queen“ stand in goldenen Buchstaben auf dem dunklen Oberteil, das Serena Williams nach ihrem Viertelfinal-Einzug bei den Australian Open in der Pressekonferenz trug.

Auf ihrem Weg zum ersehnten 24. Grand-Slam-Titel hat sich die Topfavoritin in Melbourne auch von der zuletzt so formstarken Aryna Sabalenka aus Belarus nicht stoppen lassen. Die 39 Jahre alte Amerikanerin gewann im Achtelfinale mit 6:4, 2:6, 6:4 und ist nur noch drei Siege von der Einstellung des Grand-Slam-Rekords der wegen ihrer schwulen- und lesbenfeindlichen Aussagen umstrittenen Australierin Margaret Court entfernt.

Überraschend beendet ist das erste Highlight der Tennis-Saison dagegen für den Österreicher Dominic Thiem. Der US-Open-Champion verlor sein Achtelfinale gegen den Bulgaren Grigor Dimitrow mit 4:6, 4:6, 0:6 und war dabei weitgehend chancenlos. Zwei Tage nach seinem Fünfsatzsieg gegen den Australier Nick Kyrgios wirkte der 27 Jahre alte Weltranglisten-Dritte angeschlagen und kraftlos. Im vergangenen Jahr hatte Thiem in Melbourne noch im Finale gestanden.

„Die Enttäuschung ist natürlich riesengroß“, sagte Thiem nach seiner unerwartet klaren Niederlage. „Es war eine Kombination aus mehreren Dingen: Ein paar physische Dinge, ein richtig schlechter Tag, und dann ist Grigor einfach auch ein guter Spieler“, sagte der Österreicher. Genauer wollte er auf seine körperlichen Probleme nicht eingehen. „Ich will keine Entschuldigungen suchen. Ich bin keine Maschine, auch wenn ich gerne eine wäre.“

Williams verwandelte in der Rod Laver Arena nach 2:09 Stunden ihren ersten Matchball. „Es war verdammt schwer“, gab die langjährige Nummer eins der Tennis-Welt zu. „Ich habe einfach versucht, dran zu bleiben“, sagte Williams. Nach gewonnenem ersten Satz leistete sich die Amerikanerin im zweiten Durchgang einen kleinen Hänger und gab den Abschnitt mit 2:6 ab. Im dritten Satz gelang ihr aber ein schnelles Break zum 3:1.

Sabalenka, die vor der Reise nach Australien die Turniere in Ostrau und Linz (beide 2020) sowie Abu Dhabi (2021) gewonnen hatte, zeigte aber ein großes Kämpferherz und schaffte das Re-Break zum 3:4. Doch in den entscheidenden Phasen übertrieb es die Belarussin ein bisschen mit ihrem druckvollen Spiel. 36 einfache Fehler waren am Ende zu viel, um gegen Williams für die große Überraschung zu sorgen. Im Viertelfinale trifft Williams auf die Gewinnerin des Duells zwischen Simona Halep aus Rumänien und der Polin Iga Swiatek.