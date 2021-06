Nach Sturz beim Giro : Tour de France nun doch mit Radprofi Buchmann

Frankfurt/Main Die deutsche Rad-Hoffnung Emanuel Buchmann nimmt nun doch an der Tour de France teil. Dies gab sein Rennstall Bora-hansgrohe bekannt.

„Ich fühle mich so weit fit, aber ob ich bei der Tour in Topform sein kann, wird man erst sehen“, sagte der 28-Jährige in einem Statement des Teams. Buchmann soll bei der Tour (26. Juni bis 18. Juli) nicht als Kapitän an den Start gehen, sondern den Niederländer Wilco Kelderman unterstützen.