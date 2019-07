Interview : Tour-Überraschung Buchmann: „Eine super Ausgangslage“

Foix Prat d'Albis Emanuel Buchmann gehört nach seinen beeindruckenden Vorstellungen in den Pyrenäen zum Favoritenkreis der Tour de France.

Antwort: Ich bin positiv überrascht von mir. Nach Samstag habe ich mich auch schon gut gefühlt. Da habe ich schon gedacht, dass es am Sonntag wieder in die Richtung gehen kann. Dass es zwei Tage hintereinander so gelingt, ist natürlich super.