Eishockey-WM Tränen beim DEB-Team: Verletztenliste wächst

Der 30 Jahre alte Stürmer vom Meister EHC Red Bull München ist bereits der 14. Leistungsträger, der Kreis für dessen WM-Premiere als deutscher Chefcoach verletzungsbedingt absagt. „Wir sind natürlich enttäuscht, wir haben jetzt schon einige Absagen, müssen es aber so annehmen“, sagte Kreis vor der WM-Generalprobe mit dem verbliebenen Kader am Dienstag (19.30 Uhr/Sport1 und MagentaSport) gegen den WM-Vorrundengegner USA in München.