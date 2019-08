Tod nach schwerem Sturz : Trauer um Lambrecht: „Radsport verliert neuen Stern“

Kocierz Nach der stillen, bedrückenden Zieleinfahrt und einer Schweigeminute brachen viele Betreuer und Teamkollegen des tödlich verunglückten Radprofis Bjorg Lambrecht erneut in Tränen aus.

An Normalität war beim Anfang und dem Ende der vierten Etappe der 76. Polen-Rundfahrt am Dienstag nicht zu denken. Zu tief sitzt der Schock über den tragischen Tod des 22 Jahre alten Belgiers einen Tag zuvor auf dem dritten Teilstück des WorldTour-Rennens.

Schon beim Start in Jaworzno standen die sechs Profis der belgischen Lotto-Soudal-Mannschaft nebeneinander aufgereiht mit gesenkten Köpfen und Tränen in den Augen vor den übrigen 143 Radprofis. Das gleiche Bild gab es dann am Ende. Alle Fahrer trugen Trauerflor.

Die letzten zehn Kilometer fuhr Lambrechts Mannschaft an der Spitze - das Fahrerfeld folgte in gebührendem Abstand. Unmittelbar nach dem Ziel stoppten sie und gedachten ihres Kollegen. Auf dem Zielbanner stand groß Lambrechts Name und seine Startnummer 143 in den Farben der belgischen Fahne. Sein Teamkollege Tomasz Marczyński trug unter seinem Renntrikot die Nummer 143 von Lambrecht.